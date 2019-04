Radio Ech (russisch) 27.04.2019 - Nuklearer Surrealismus / Ядерный сюрреализм

Zum 33. Jahrestag des Super-GAUs am 4. Reaktorblock des AKWs Tschernobyl lassen wir Alexey Breus zu Wort kommen, der am Unfalltag im betroffenen Reaktorblock an den unmittelbaren Arbeiten zur Behebung der Katastrophenfolgen beteiligt war. Wie das Schicksal es wollte, war er der Mensch, der den letzten Knopf im bereits zerstörten Reaktorblock drückte.

------------------------------------------

На 33 годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС Алексей Бреус, оператор 4 энергоблока ЧАЭС, заступивший на смену утром 26 апреля 1986 г., через несколько часов после аварии и по стечению обстоятельств нажавший последнюю кнопку на разрушенном реакторе, рассказывает Радио Эх о подробностях того дня.