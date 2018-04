AKW-Fessenheim-Protest bei Wasser und Brot

Völlig verantwortungslos ist in Fessenheim nach zwei Jahren der Reaktorblock 2 wieder angefahren worden. Eine des Jahres bzw. Anfang 2019 soll es aus sein mit dem Reaktor. Wer es glaubt!

Gustav Rosa und seine elsässischen Mitstreiter haben zur 366. Montagsmahnwache in Breisach einen Hungerstreit bei Wasser und Brot begonnen. Eine Woche Dauerprotest den auf die Dauer hilft nur Dauerdruck!

RDL im Gespräch mit Gustav Rosa der mit seinen Mitstreitern in Breisach ein Zeichen setzt für die sofortige, bedingungslose und endgültige Stilllegung beider Reaktoren.