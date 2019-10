The Hormones aus China bei LaRadio und im Musikmagazin

Vier Frauen, eine Menge Energie und exzellenter Indie-Rock. Das sind The

Hormones aus Chengdu in China. Seit sechs Jahren machen die Frauen

gemeinsam Musik – und konnten sich in ihrer Heimat durch Auftritte auf

vielen Festivals bereits einen Namen machen. Hierzulande wird ihre

Bekanntheit mit ihren kommenden Auftritten ganz sicher auch steigen.

Denn wer The Hormones ein Mal live gesehen hat, denen bleiben sie noch

lange im Gedächtnis. So geschehen am 11.9. im Jazzhaus. Und davor war die ganze Band im Studio von RDL.