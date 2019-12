Veranstaltungshinweise

Lust auf Kino?

Der AKA-Filmclub-Weihnachtsfilm lockt vor den großen Bildschirm: FANYY & ALEXANDER ist ein atmosphärisch dichtes dreistündiges Familienepos von 1982 von einem der ganz großen Filmemacher: Ingmar Bergmann. Die Geschichte der Familie Eckdahl, erzählt aus der Perspektive des kleinen Alexander, der durch eine harte Zeit muss, als sein Vater stirbt und seine Mutter einen strengen, strenggläubigen Mann heiratet. Donnerstagabend, 20:00 Uhr, Schänzlestr. 1, Großer Hörsaal Biologie.

Lust auf Kunst?

Flova - 12 Monde im Fluss: Die Künstlerin Tuuli Joensuulta zeigt bis zum 15. Januar im UNICORN Music Hinterhof ihre neuesten Gemälde, mit denen sie sich intensiv mit ihrer Menstruation auseinandergesetzt hat. Damit, was sie bewusst loslassen kann, will und muss, was wiederum verlinkt zu allen anderen Menschen. Darüber spricht sie in einem Interview, in dem sich auch herausstellt, welches Material sie dabei genutzt hat. Hört rein, ob es ich dabei um symbolisches Blut gehandelt hat!

Lust auf politisches Engagement?

Dazu gibt es ebenfalls immer wieder Donnerstags die Möglichkeit, wenn ihr euch gegen Rassismus in Freiburg positionieren wollt: die Aktion Bleiberecht trifft sich in der Adlerstr. 12.

Lust auf kulturelles Engagement?

Dann auf - auch immer wieder Donenrstags - ins ArTik in der Haslacherstr. 43.