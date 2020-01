CHURCH GIRLS sind eine der vielversprechendsten neuen Indie/Post-Punk-Bands aus Philadelphia an der US Ostküste. Ihre neueste Platte, die am 07.02.2020 bei Anchor Eighty Four Records erscheinen wird, thematisiert das Enden von Beziehungen und die Verantwortung, beim Grenzen ziehen gegenüber Angehörigen, die sich im Treibsand des Drogenmissbrauchs verlieren. Ihr neuer Sound hat sich in den letzten Jahren von der anfänglichen Indie-Rock-Ästhetik zu einer Post-Punk-Aggression entwickelt und damit u.a. die Aufmerksamkeit des Paste Magazine erregt, welche schrieben „Church Girls schaffen es, den Garage-Rock-Sound ohne Ironie am Leben zu halten.”

Am 07.12.19 spielten sie im Swamp, davor waren sie bei Eva im Studio zu Gast.