Die aus Rachel Aggs, Rachel Horwood und Gill Partington bestehende Band Trash Kit machen Musik, die man als aufgebrachten und zappeligen Postpunk beschreiben kann, der sich starken afrikanischen Einflüssen erfreut. Mit diesem Sound hat die Band am 17.2. den Slow Club zum Tanzen gebracht. Vor ihrem Konzert waren sie bei Radio Dreyeckland zu Gast und haben über ihr im letzten Jahr erschienenes Album Horizon geredet. Aber auch über ihre weitgefächerten musikalischen Einflüsse und wie man mit Musik und Kunst dem Alltag entfliehen kann, der so sehr von kapitalistischen Denkmustern geprägt ist.

In diesem Sinne: "Transcend! Break Down!"