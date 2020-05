Radio Ajda (russisch) 02.05.2020

Wie jedes Jahr hat zum 1 Mai in Novosibirsk und anderen Städten die Aktion "Mostration" stattgefunden, doch wegen der Corona-Regulationen in einem anderen Format. Die russischprachige Lesungen des Projektes Risoma wurden dem Theme "Verlorenheit" in Kultur und Literatur gewidmet.

"Монстрация" в этом году в связи с эпидемией коронавируса - в онлайн-режиме. Нарисуйте плакат любой степени креативности, Сделайте фото с ним в любой локации: у магазина, в Зуме или на прогулке с собакой (не забывая о безопасности), И выкладывайте фото в социальных сетях с хэштегом #Монстрация2020 Такое объявление появилось накануне 1 мая и традиционнной новосибирской Монстрации. О том что из этого вышло, слушайте в интервью с Артемом Лоскутовым и смотрите здесь:

https://twitter.com/spb_vesna/status/1255843992341811201

Кстати все еще можно проучаствовать!

Zoom-чтения в рамках «Проекта Ризома» посвящены теме «Растерянность в литературе / растерянность в культуре», о том, как люди в разных исторических условиях реагировали на ситуации коллективной растерянности. Участвуют: Ilya Vinitsky (Принстон), Yuri Leving (Галифакс, Канада), Elena Mikhailik (Сидней), Дмитрий Строцев (Минск).

Кураторы «Проекта Ризома» -- Vladimir Druk, Maria Maiofis и Ilya Kukulin

https://www.facebook.com/pg/RhizomeProject/posts/?ref=page_internal

Ech Ajda auf Deutsch: Ech Oida