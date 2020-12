Dialog Rundgang, virtual tour des Regionale 21 in E-werk Freiburg

Elastic Minds in Quarantine. Bilingual program and Interview series. Travels in sound and space.

Overview of socio-cultural experiences in Quarantine in Freiburg.

Heute: Online-Format der Regionale 21 #Another day in Paradise | Songs from the end of the world.Galerie für Gegenwartskunst. E-Werk, Freiburg. Dialog Rundgang, virtual tour des Regionale 21 in Ewerk Freiburg.

Künstler*innen: Nadine Cueni, Daniel Dressel & Lynne Kouassi, Jasper Mehler, Paula Mierzowsky & Johann Diel, Björn Nussbächer, Julian Salinas, Lea Torcelli, Florian Thate, Emeka Udemba, Jodok Wehrli

Ausstellungsdauer: Sa 5.12.2020 – So 07.02.2021

Fotos:Marc Doradzillo, Daniel Dressel & Lynne Kouassi