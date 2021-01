Interview mit georgischer Dichter Erekle Tsotsanidze

გთავაზობთ ინტერვიუს „პოლიტიკის გარეშე“ ქართველ პოეტთან , მწერალთან, ჟურნალისტთან, ემიგრანტთან ერეკლე ცოცანიძესთან. საუბარი შეეხება ქართველების თვალით დანახულ გერმანელ ხალხს და გერმანიას.

Deutsche Zusammenfassung

Erekle Tsotsanidze ist ein georgischen Dichter, Schriftsteller, Journalisten, der seit zwei Jahre in Deutschland lebt. Am Telefon erzählt er Vladimer, was ihm nach Deutschland führte und wie er die Deutsch Gesellschaft im Vergleich zu der Georgischen bewertet. Hier ist sein zweites Kind geboren. Er hat Deutschland gewählt, weil für ihn Deutschland ein Land mit einer soliden Wirtschaft und einer echten Demokratie ist. Bevor er hierher kam, hatte er gedacht, dass es hier einfacher werden würde, einen Job zu finden. Auf der ganzen Bürokratie war er nicht vorbereitet. Ihm wurde auch gesagt, dass Deutsche kalte Menschen seien, besonders gegenüber Ausländer aber diese Erfahrung hat er nicht gemacht. Hier gibt es genauso wie überall unterschiedliche Menschen. Er sieht da keinen großen Unterschied zwischen Deutsche und Georgier. Hier vermisst er aber trotzdem das georgische Essen, menschliche Beziehungen, Freunde, Familienmitglieder, mit denen er nur "über das Telefon", "online" kommuniziert. Er möchte irgendwann zurück nach Georgien und eine neue Karriere als Landwirt anfangen.