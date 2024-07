Über „Mythos Odesa“ und neue Identität der Stadt. Gespräch mit Vitalij Chernetskyi uns Ivan Kozlenko

Передача про одеський міф, одесскую ідентичності одеський текст по українськи.

Мої співрозмовники Віталій Чернецький i Іван Козленко

Eine Sendung über den Odessa-Mythos, die Odessa-Identität und den Odessa-Text auf Ukrainisch. Meine Gesprächspartner Vitaly Chernetskyi und Ivan Kozlenko

Віталій Чернецький народився в Одесі, живе в Канзас-Сітті, у Сполучених Штатах, в Америці вже 35 років, з 1989 року. Віталій професор Канзаського університету, де викладає слов'янські літератури, культури та мови. З 2024 року президент Асоціації Слов'янських, Сіднеєвропейських та Євразійських досліджень, ASSIS.

Іван Козленко теж народився в Одесі, займався управлінням національного кіноархіву України Держенко-Центр, автор роману про Одесу„Танжер“. Отримав стипендію в американському Emirates College на дослідження українського кіно, живе зараз у США.

Vitaly Chernetskyi wurde in Odessa geboren, lebt seit 35 Jahren, seit 1989, in Kansas City, in den Vereinigten Staaten. Vitaly ist Professor an der University of Kansas, wo er slawische Literaturen, Kulturen und Sprachen lehrt. Seit 2024 Präsident der Association of Slavic, South European and Eurasian Studies, ASSIS. Ivan Kozlenko wurde auch in Odesa geboren und leitete früher das Staatliche Filmarchiv der Ukraine, das Staatliche Kinozentrum. Er ist der Autor von Odessa-Roman "Tanger". Er erhielt ein Stipendium für das Studium des ukrainischen Films am Emirates College in den USA und lebt heute in den USA.