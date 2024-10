Podiumsdiskussion "Die Klima-Herausforderung in Brasilien" , Sa. 05. Oktober um 12 Uhr30

Am ersten Oktoberwochenende (04.- 06.10) findet im Freiburger Eschholzpark etwas absolut Neues. Das Brasuca Festival “Auch das ist Brasil” ist das erste große Event zum Erleben der brasilianischen Kunst und Kultur sowie zum Nachdenken und Diskutieren über viele Themen, die Brasilien und Deutschland verbinden, wie Klimagerechtigkeit, Antirassismus und Zusammengehörigkeit.

Drei Tage mit Musik, Theater, Podiumsdiskussionen, Tanz, Workshops, Ausstellungen, Gastronomie und vielem mehr. Drei Tage voller Lebensfreude und Reflexion - “Auch das ist Brasil” ist unser Motto. Verpasst nicht die Chance und kommt uns besuchen!

PhD. ANA FLÁVIA BOENI - bei dei Podiumsdiskussion "Die Klima-Herausforderung in Brasilien: Einflüsse und Chancen der deutsch-brasilianischen Zusammenarbeit" am Samstag, 05.10.2024, um 12 Uhr 30 beim BRASUCA FESTIVAL.



Ana Flávia Boeni ist Forstingenieurin und promovierte an der Universität São Paulo mit dem Schwerpunkt auf Waldrestauration zur Klimaregulierung. Während ihrer Promotion studierte sie in Ungarn und an der Universität Freiburg. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung hat sich Ana verschiedenen Umweltstudien und -projekten in Brasilien gewidmet. Derzeit lebt sie in Freiburg und arbeitet mit Unternehmen zusammen, die Klimaanpassungsprojekte in tropischen Ländern umsetzen.

Dr. Badiru Moreira promovierte in Geographie mit dem Schwerpunkt Vulnerabilität und Klimawandel. Sie ist Gastwissenschaftlerin am Institut für Geo- und Umweltwissenschaften der Unifreiburg und beim deutschen Wetterdienst im Rahmen des internationalen Klimaschutzprogramms der Humboldt-Stiftung.

Sie wird die Hauptelemente des brasilianischen Klimas, ihre "Points of no return" sowie die klimatische Vulnerabilität vorstellen, um die von ihr moderierte Podiumsdiskussion einzuleiten: "Die klimatische Herausforderung in Brasilien: Einflüsse und Chancen der Zusammenarbeit Brasilien-Deutschland".



Wir sind inklusiv! Die Veranstaltung ist “Auf Spenden Basis”. Deswegen kannst du dich entscheiden, mit wie viel du beitragen möchtest.

Das offizielle Programm: https://donaflor.de/index.php/de/aktuelles-2