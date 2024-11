GayMusic ESC Halftime - Afterlife

Nach dem Grand Prix ist vor dem Grand Prix. Inzwischen ist seit dem Eurovision Song Contest 2024 in Malmö ein halbes Jahr vergangen. Um Euch die Wartezeit bis zum nächsten ESC in Basel zu verkürzen, präsentieren wir Euch einen bunten Mix mit Musik aus der Grand-Prix-Geschichte.

Der ESC hat schon viele Musik-Karrieren begründet, gerüchteweise aber auch schon einige beendet. Wir wollen Euch zeigen, welche Stars der ESC hervorgebracht hat, oder welchen er zumindest nicht geschadet hat. Wir präsentieren Euch Teilnehmerinnen und Teilnehmer die trotz oder wegen des ESCs auch danach (noch) erfolgreich waren.

Im Studio: Alex und Dieter

Am Donnerstag, 07.11.2024, 19.30h sowie Freitag, 08.11.2024, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 07.11.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.