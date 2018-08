Interview mit Pedro Monaville über die Studentenproteste im Kongo '68

Um die wirkliche Unabhängigkeit - darum ging es den protestierenden StudentInnen im Kongo 1968 und in den folgenden Jahren. Im ersten Jahrzehnt nach der Dekolonisierung vieler afrikanischer Länder machte sich schnell Ernüchterung auf dem Kontinent breit. Neben den bäuerlich geprägten Befreiungsbewegungen spielten die Studierenden als intelektuelle Elite eine bedeutsame Rolle in den politischen Protesten jener Zeit. Ein Interview mit dem Historiker Pedro Monaville. 7:33

Pedro Monaville ist Assistant-Professor an der New York University in Abu Dhabi und forscht zu linker Protestgeschichte im Kongo. Ein längerer Beitrag des Autors kann in der iz3w gerne nachgelesen werden: in der Ausgabe 364: »Das Blut der Löwen«, so sein Beitrag, über kongolesische Studierende und das globale ’68. www.iz3w.org