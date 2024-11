Deutschlands widersprüchlicher Kampf gegen Terror in Afghanistan | Venezuela: Der gescheiterte »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« | Klimabewegung vor der COP29

60:00

Zwischen Werten und Wirklichkeit klafft häufig eine große Lücke: etwa zwischen den deutschen Versprechen gegenüber den afghanischen Verbündeten im Krieg und der aktuellen Aufnahme- und Abschiebepolitik. Oder zwischen den ugandischen Plänen für saubere Energie und dem aktuellen Bau einer Ölpipeline. Oder auch zwischen den Visionen des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez für eine emanzipatorische Gesellschaft und der jetzigen anti-demokratischen Politik im Land.

Um all diese Themen und Widersprüche geht es diesen Monat im südnordfunk. Wir blicken auf die deutsch-afghanischen Beziehungen, die Klimabewegung in Uganda und anderswo und die Politik in Venezuela.