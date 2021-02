Bauernproteste in Indien

Im September 2020 verabschiedete die indische Regierung drei Gesetzvorlagen, die den Agrarsektor liberalisieren. Die Verordnungen bedeuten das Ende des Mindeststützungspreises und könnten das ohnehin schwache Einkommen der Bauern in Indien noch weiter senken. Dagegen haben sich Bäuerinnen und Bauern aus dem ganzen Land organisiert und demonstrieren in großer Zahl seit Ende November. Landwirt*innen aus ganz Indien sind auch diesen Monat, Ende Januar, in die Hauptstadt Delhi gefahren, um dort ihre Wut auszudrücken. Der Protest ist massiv, was nicht erstaunt in einem Land, in dem gut zwei Drittel der Bevölkerung vom Agrarsektor lebt. Ebenso massiv ist die Präsenz der Polizei, mit Tränengas und Schlagstöcken. Adèle Cailleteau hat für den südnordfunk ein Interview mit einem Bauer geführt, der Teil der Bewegung ist. Da sich die Repression in den letzten Tagen intensiviert hat, möchte er anonym bleiben.