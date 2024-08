Radio Dreyeckland berichtete schon im Frühjahr über den 100. Geburtstag der Solidaritätsorganisation Rote Hilfe. Den Auftakt bildete eine Gala in Hamburg. Einige der Reden können hier auf RDL in der Mediathek nachgehört werden.

Jetzt steht das nächste große Event an: vom 23.08.-25.08.2024 ein Festival in Berlin-Kreuzberg. RDL sprach mit Silke von der Roten Hilfe darüber, wie das Jubiläumsjahr bislang gefeiert wurde, welche Aktivitäten noch geplant sind, und was in Berlin geboten werden wird.