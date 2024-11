Am 26. Oktober 2024 wurde die EU-Grenzschutzagentur Frontex 20 Jahre alt. Anlass für eine Veranstaltungsreihe des Netzwerks Abolish Frontex, u.a. mit Demos gegen die tödliche Abschottung der EU. Teil der Reihe war die Podiumsdiskussion "20 Jahre Frontex: Grund genug zur Abschaffung!" am 26. September 2024 im Aquarium in Berlin-Kreuzberg. "Wir haben die Aktivist*innen deshalb eingeladen, um über die beinahe tägliche Konfrontation mit Frontex und europäischen 'Küstenwachen' zu berichten. " Wir senden den Mitschnitt von Radio Corax Halle in O-Ton Playback.