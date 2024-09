Ausbruch vom 22.09.2024

In der heutigen Sendung "Ausbruch- Die Antirepressionswelle" hören wir Beiträge zum Urteil im Rondenbarg-Prozess, zu 30 Jahren autonomes Zentrum KTS, zur Nachttanzdemo in Freiburg, ein Interview zu Polylux, einen Bericht zur Freilassung eines linken Aktivisten aus der U-Haft, einen Kommentar zur "Recherche" der Jungen Freiheit in der KTS und Veranstaltungshinweise, darunter zur Vorstellung der Arbeit der Roten Hilfe im Strandcafé am 24.09.2024 und dem ersten Tattoo Circus in Freiburg vom 03. bis 05.Oktober 2024 in der KTS.