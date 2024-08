"Man muss Scheiben bezahlen die eingeschmissen werden...."

Am 01.09.2024 werden in Thüringen und Sachsen die Landtage neu gewählt. Der AfD werden überragende Wahlergebnisse in Aussicht gestellt.



Der Verein Netzwerk Polylux e.V. sammelt seit Jahren Spenden und Fördermitgliedschaften, um in Ostdeutschland, und dort insbesondere auch im ländlichen Raum, Vereine, Initiativen und Projekte der kritischen Zivilgesellschaft vor Ort finanziell zu unterstützen zu können, um den rechten und rechtsextremen Strukturen etwas entgegen setzen zu können.

RDL sprach in Dresden mit einer Person von Polylux e.V. über die aktuelle Arbeit des Vereins, die Auszeichnung mit dem taz-Panther-Preis, und die Notwendigkeit der weiteren Arbeit im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen.