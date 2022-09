Chile: Das Aus für den sozialen Wandel? Außderdem: Platin aus Südafrika - Polizeigewalt in Deutschland

Chile: Das Aus für den Verfassungsentwurf | Außerdem: Keine Gerechtigkeit für streikende Bergarbeiter in Südafrika | Polizeigewalt in Deutschland | 10 Jahre nach dem Brand in der Textilfabrik in Pakistan

Die einhundertste Sendung: Wir können es selber kaum glauben. So lange gibt es den südnordfunk nun schon. Im September schauen wir auf ein paar Beiträge aus den frühen Jahren und wollen wissen, was aus den sozialen Kämpfen derer geworden ist, die wir interviewt haben. 59:55

# Chile: Das Aus für den Verfassungsentwurf

Mehr Rechte für die indigene Bevölkerung, mehr Umweltschutz und das Recht auf Abtreibung schienen greifbar nah. Eine deutliche Mehrheit lehnte jedoch letzten Sonntag den Entwurf für eine neue Verfassung ab. Für die neue Magna Carta stimmten rund 38 Prozent – und damit deutlich weniger Menschen als erhofft. Ist damit alles vor die Wand gefahren? Interview mit Nicole Kramm und Gespräch mit Luciano Ibarra 19:55

# Deutschland: Bündnis Gerechtigkeit für Hussam Fadl | Schoss die Polizei in Notwehr?

Kurz sah es so aus, als könnte der mutmaßliche Täter vor Gericht landen. Der Fall Hussam Fadl gehört zu den traurigen Fällen polizeilichen Versagens in Deutschland – der Iraker wurde im September 2017 auf dem Gelände einer Unterkunft für Geflüchtete von drei Polizeibeamten von hinten erschossen. Strittig ist nach wie vor, ob es Notwehr war. Lisa Westhäuser sprach nun erneut mit dem Bündnis Gerechtigkeit für Hussam Fadl und verfolgt den Fall. 8:07

# Südafrika: 10 Jahre nach der tödlichen Hetzjagd auf streikende Bergarbeiter

Protest vor den Toren der BASF, des Geschäftspartners der Minenbetreiber, und noch immer keine Gerechtigkeit für die Bergarbeiter in den Platinminen in Marikana. Interview mit Boniface Mabanza 13:52

# Pakistan: 10 Jahre nach dem Brand in der Textilfabrik Ali Enterprise

Am 11. September 2012 starben 254 Menschen in Karachi, als eine Textilfabrik von Ali Enterprises in Flammen aufging und alle Notausgänge verschlossen waren. Dies gilt als eines der größten Tragödien in der Textilindustrie. Ali Enterprises nähte Bekleidung ausschließlich für den deutschen Discounter kik.

Nasir Mansoor, Generalsekretär der nationalen Gewerkschaftsvereinigung in Pakistan, spricht über die Schadensersatzzahlungen der Regierung und das Trauma, das bei den Hinterbliebenen bleibt. Besonderes Leid verursacht die Tatsache, dass die Schuldigen nie zur Verantwortung gezogen wurden. Das deutsche Unternehmen kik, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die lokalen Zulieferbetriebe – sie kamen alle ungestraft davon.

Interview mit Nasir Mansoor, Gewerkschafter in Pakistan.