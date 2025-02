Auch Februar '25 herrscht die Klassenjustiz

In der Februar Sendung schauen wir nach Mannheim: ein Opfer von Polizeigewalt stand dort vor Gericht. Wie so oft wurde das Opfer eines polizeilichen Übergriffs angeklagt, nicht die gewaltausübenden Polizist:innen.

Und in einem weiteren Beitrag geht es um Behinderung im Strafvollzug. Frau Dr. Rowhani-Wimmer aus Österreich, sie ist Teil des Antifolterkomitees des Europarates, spricht über die internationale Perspektive aus Menschen mit Behinderung in den Gefängnissen. Sie trug im Rahmen einer eintägigen Veranstaltung in Dortmund vor. Am 16. Januar 2025 kamen an der dortigen Fachhochschule Expert:innen und Interessierte zu einer Fachtagung zusammen, um über die Situation behinderter Menschen in Gefängnissen zu sprechen. RDL war vor Ort und in den kommenden Sendungen werden weitere Vortragsmitschnitte zu hören sein.