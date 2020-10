Das Bündnis AufRecht bestehen, aus verschiedenen Erwerbsloseninitiativen, fordert 100 € Coronazuschlag und Regelsätze, die zum Leben reichen für Sozialleistungsbeziehende. Also für ALG II und Sozialhilfe-Berechtigte, Aufstocker*innen, Menschen, die Geld aus der Altersgrundsicherung oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Deshalb finden am Freitag und Samstag in verschiedenen Städten Protestaktionen statt. Wir haben mit Frank Jaeger vom Erwerbslosenverein Tacheles gesprochen.