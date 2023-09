100 Jahre (anderes) Radio

Der Rundfunk in Deutschland wird in wenigen Tagen 100 Jahre alt und hat entsprechend eine bewegte Geschichte hinter sich. Neben den großen Sendern, öffentlich rechtlich und privat, gab es auch fast die ganze Zeit andere Sender vom "Arbeiterradio" bis zu den freien Radios, wie z. B. Radio Dreyeckland. Darum und um sich wandelnde Begriffe, die einmal wichtig waren, wie "Gegenöffentlichkeit" wird es bei einer Veranstaltung am heutigen Donnerstag gehen. Auch viel Ohrenschmaus aus dem Radio von gestern und heute - so hört man - soll auch geboten werden und dazu auch wissenschaftliche Analyse und Diskussion über emanzipatorisches Radio. Im Gespräch reißt Andreas die Veranstaltung schon einmal an.

Veranstaltung:

19 Uhr, Humboldtsaal

Humboldtstr. 2

Eintritt erwünscht und frei

Gefördert von der Heinrich-Böll-Stiftung BaWü und BZBM

Veranstalter: Bund Freier Radios und Radio Dreyeckland