100.000 Impfangebote bis Sylvester

Ab Freitag nachmittag den 3.12.21 startet unter der Verantwortung der Uniklinik Freiburg in den städtischen Messehallen eine massive hochgefahrene Impfkampagne.

Bis Sylvester sollen hier 100.000 Impfangebote bereitgestellt werden.

Ergänzend werden noch Impfaktionen der Kassenärztlichen Vereinigung u.a. in Alter Stadthalle, im Theater, Augustinermuseum, am Tuniberg und anderen Orten in Zusammenarbeit mit Maltesern und DRK sich an den Impflücken Schliessungskampagne beteiligen.

Der OB Martin Horn bedankte sich bei allen beteiligten und dem Gemeinderat der in Vorleistung tritt.1:18

Prof. Dr. Hammer von der Uni-Klinik hat mit seinem Team zusammen mit der FWTM und D. Strowitzky binnen 3 Tagen die massive Kapazitätsausweitung bewerkstelligt. 14 Ärzte aller Fachrichtung inklusive Notarzt werden in der Messehalle2 in einem 2-Schicht System an 7 Tagen mit zahlreichern organisatorischen Helfenden bereitstehen. 1:44



Bei einem Rundgang unterstrichen die Verantwortlichen mehrfach, daß mit Ausnahme der AuffrischImpfung (Boostern) die ausschließlich im Zentrum per online Anmeldung erfolgen soll, niemand für eine Erstimpfung abgewiesen werden wird.1:03

Die Kooperation mit den von der Kassenärztlichen Vereinigung und Ärzten und Hilfdiensten bei ihren Impfungen in städtischen Gebäuden wurde zugleich betont1:24

Gleichzeitig versteckten sie ihre Irritation über die defacto Behinderungen auf Landes- bzw. Bundesebene nicht

Der OB sprach von drei Fehlern0:13

Dr Hammer sagte zur Ankündigung der Landesregierung - die selbst für das Boostern nicht hinreichenden 3,5 Millionen Impfdosen bereitstellt 0:51

Auch die vom Land eingemottete IT sei nicht voll zurückgekommen 0:25so das unnütze organisatorische Doppelarbeit anfällt. 0:33



Sei es drum Die Freiburgerinnen und alle im Umland haben seit Freitag nachmittag die erste Gelegenheit sich die ersten 18.000 Impftermine für ihre ERST-, Zweit- und DrittImpfung (Boostern) geben zu lassen. Beim Boostern ist zu beachten, das sechs Monate zur letzten Impfung die Rgel ist, nicht aber 5 Monate unterschritten werden.

(kmm)