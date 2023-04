Am Freitag den 21. April 2023 fand in Freiburg die 9. Nacht der Umwelt statt. U. a. bot Förster Andreas Schäfer eine etwa vierstündige Nachtwanderung zur Blauen Stunde durch den Stadtwald an. Treffpunkt war um 19h am neuen Forstamt neben dem Waldhaus an der Wonnhalde.