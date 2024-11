"2 Prozent des BIP, bedeutet 20 Prozent des Bundeshaushalts für Militärausgaben"

„Zeitenwende“ in Bildung und Hochschulen so der Übertitel des jährlichen Kongresses der Informationsstelle Militarisierung, der an diesem Wochenende in Tübingen stattfindet. „Besondere Umbrüche stehen u.a. im Bereich Bildung und Wissenschaft bevor. So bestehen verschiedene Initiativen, sogenannte „Zivilklauseln“ abzuschaffen oder gar zu verbieten und die Hochschulen enger mit Rüstung und Militär zu verzahnen“, heißt es in der Ankündigung des Kongresses. Über den Kongress haben wir mit Christoph Marischka von der IMI gesprochen.

Mehr Infos: https://www.imi-online.de

Die Wüste Welle aus Tübingen übertrgägt den Kongress am Wochenende live: http://stream-imi.wueste-welle.de:8000/stream-imi.mp3