2 Tage vor der OB Wahl: Unsere Diskussion zur Wohnungspolitik in Freiburg mit Salomon, Horn und Stein

Zwei Tage vor der OB-Wahl wollen wir Euch am Freitag um 18 Uhr nochmal unsere RDL-Diskussion zur Freiburger Wohnungspolitik mit Oberbürgermeister Dieter Salomon und den beiden OB-KandidatInnen, Stadträtin Monika Stein und Martin Horn, zu Gehör bringen. Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl haben wir über die Stadtbau und ihre Mieterhöhungen, die 50-Prozent-Quote an sozialem Wohnungsbau, die Politik der großen Wohnungsbaugenossenschaften etc. diskutiert. Zum Nachhören im Internet gibts die Debatte hier....

Und zum Nachgang empfiehlt sich dann noch der RDL Faktencheck zu den Aussagen von Dieter Salomon, mit Stefan Rost vom Bauverein Wem gehört die Stadt. Den gibt es hier.....

Oder auch der 2. Faktenfinder zum Binzengrün 34: Verdrängung erfolgreich!