200 gedenken in Freiburg den Betroffenen des Anschlags von Halle

Am Samstag, den 9. Oktober, gedachten bis zu 200 Personen in Freiburg den Betroffenen des Anschlags in Halle an der Saale. Vor zwei Jahren, an dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte der rechtsterroristische Attentäter versucht in der Synagoge ein Massaker anzurichten. Da er an der Synagogentür gescheitert war erschoss er im weiteren Verlauf des Anschlags Jana Lange und Kevin Schwarze.

Bei der von der Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher und der FANTIFA Freiburg organisierten Versammlung wurde der beider gedacht und in den Kontext akuter antisemitischer Bedrohung weltweit gesetzt.

Rede von Sylvia Schliebe: 5:46