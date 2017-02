2016er Jahrgänge im Bluesclubradio

Vieles aus dem vergangenen Jahr 2016 klingt jetzt noch nach, findet das Bluesclubradio, und zwar in jeder Hinsicht. Musikalisch werden deshalb in der aktuellen Ausgabe vom 9. Februar (die Ausgabe vom 2. Februar war austechnischen Gründen entfallen) unter anderem einige Bluestracks nachgereicht, die 2016 das Licht der Welt erblickten und die bestens geeignet sind, in Ohr und Seele ein wenig nachzugedeihen. Geburtshelfer sind unter anderem eine in Hamburg neu gegründete Band der Extraklasse, drei Damen, die eine musikalische Dauerwelle fabrizieren, sowie ganz schwerer Soul, der eigentlich Blues ist. 60 Minuten feinste Musik, um das nasskaltfeuchte, schluffige Februarwetter dort zu lassen, wo es hingehört: Draußen.