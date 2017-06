Es brodelt in und um Freiburg - wenn hier mal nicht ein neues Bluesepizentrum entsteht, vulkanischen ursprungs versteht sich, mutmaßt das Bluesclubradio, und präsentiert gleich zwei kurzfristig hier geerdkernte Künstler im Interview: Yana Bibb und Jeb Rault. Beide sind in den kommenden Tagen noch vor Ort zu hören, wie ein Blick auf unsere V-Tipps weiter unten verrät. Dazu gibt es u.a. Krystle Warren und The Hard Swimmin' Fish - pip it like Gladys!