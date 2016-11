24.000 Unterschriften gegen Ölbohrungen im Wattenmeer

Gegen geplante Ölbohrungen im Nationalpark Wattenmeer überreichen am Donnerstag um 9 Uhr Greenpeace-Aktivisten rund 24.000 Protest-Postkarten in Kiel an den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen). Der Protest richtet sich gegen die von DEA geplanten Ölsuchbohrungen. Ein möglicher Unfall betrifft den Nationalpark, ob stark oder schwach. Die Natur ist geschädigt der Nutzen für alle bei erfolgreicher Bohrung minimal. Jörg Feddern Ölexperte bei Greenpeace zum Phänomen im Naturpark Wattenmeer zu bohren.