303 Belegungrechte im betreuten Wohnen drohen auszulaufen

Nach der Beratung über die Fortentwicklung der Sozialplanung in der Stadt Freiburg im Juni 2021 im Sozialausschuß verlangten die Gemeinderäte in einem Nachgepräch am 12.Juli Auskünfte zum Stand der sozialgebundenen Belegungsrechte beim betreuten Wohnen. Diese verbilligen den geförderten Wohnraum um 20-30 Prozent.

Die geforderten Daten präsentierte die Stadtverwaltung am 8. Oktober 21 im Sozialausschuss: Demnach laufen in den nächsten acht Jahren nicht weniger als 303 Belegungbindungen in den Wohnanlagen der Träger aus. Allein zum Jahr 2025: 175 auf einen Schlag.0:23

Da machen sich die jetzt öffentlich bekanntgewordenen 26 Wohnungen der Stiftungsverwaltung am Kreuzsteinäcker schon wie ein Klacks aus0:58



Herr Gourdial sieht seitens der Stadtverwaltung bei allen keine objektiven Hinderung zur Verlängerung

0:03



Allerdings gäbe es vor allem zwei Hindernisse auf Trägerseite0:23



Vor knapp 10 Jahren liess OB Dieter Salomon mit seiner Gemeinderatsmehrheit 100 Kleinrentner-Wohnungen in der Johann-Sebastian-Bach Str in Herdern für lukrative Eigentumswohnungen bei der Stadtbau von dieser plattmachen. Von den versprochenen Ersatzwohnungen im vergleichbaren niedren Preissegment war bei RDL-Suche später nichts aufzufinden.

Steigende Altersarmut bei gleichzeitig grosser Zunahme der älteren Bevölkerung und ein Ermessen für die Träger, ob sie Bindungen auslaufen lassen?

Scheint Zeit für ein nächsten großen Krakeel zu sein!

