33 Jahre Urananreicherungsanlage (UAA) Gromau sind genug!

Zum Geburtstag, dem Tag der Inbetriebnahme der Urananreicherungsanlage am 15. August 1985 bekräftigen Umweltverbände und Anti-Atomkraft-Initiativen ihre Forderung nach Außerbetriebnahme.

Die RWE-Spitze hält am unbefristeten Weiterbetrieb der umstrittenen Uranfabrik in Gronau fest.

In Gronau wird Uran angereichert, das kann bis zur Waffenfähigkeit gehen. Aus Gronau wird die Deutschland, Europa die Welt mit Uran versorgt. In Gronau steht einer der Stühle mit denen die BRD am Atomwaffentisch mitsitzt.

RDL sprach mit Peter Bastian, SofA Münster (Sofortiger Atomausstieg Münster).

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }