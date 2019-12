Seit nun 5 Jahren gibt es den Veranstaltungskalender tacker.fr

Gefeiert wird dies mit einer Art Adventskalender - seit dem 01.12. öffnet sich täglich an einem Ort in Freiburg ein Türchen.

Was es damit auf sich hat, was in den letzten 5 Jahren alles bei tacker passiert ist und weitere Anekdoten erzählt uns Peter.