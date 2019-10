Beznau – richtig da steht auch ein AKW. Etwas versteckt, seit nun 50 Jahren.

Damals fand im AKW Beznau 1 die erste Kettenreaktion statt. Die Hochrhein-Region ist der Gefahr ausgesetzt durch einen schweren Unfall in einem AKW radioaktiv verseucht zu werden. Mit der Kundgebung „50 Jahre Beznau 1 - Ein beängstigendes Jubiläum“ vor dem Rathaus in Waldshut erinnert die Bürgerinitiative „Zukunft ohne Atom“ in Zusammenarbeit mit dem BUND Ortsverband Waldshut am 12. Oktober um 11:00 Uhr an die Gefährdungen, die von diesem überalterten und gefährlichen Atomkraftwerk ausgehen.

Bernd Wallascheck im Gespräch mit RDL.