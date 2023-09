50 Jahre Putsch in Chile - 50 Jahre Solidaritätsbewegung

Am 11. September 2023 jährt sich der Putsch in Chile zum 50. Mal, bei dem die demokratisch gewählte Regierung unter dem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende vom Militär gestürzt wurde. Es folgte die Verfolgung und Ermordung der Oppositionellen und die Diktatur von General Augusto Pinochet, die bis 1990 andauerte. Die Auseinandersetzungen um das Erbe des Putsches und der Diktatur sind derweil noch längst nicht ausgestanden, wie zuletzt die Proteste von 2019 und der gescheiterte Versuch, eine neue Verfassung zu erlassen, zeigten.

Aus Anlass des Jahrestags laden das Archiv Soziale Bewegungen, das iz3w und der Verein La Tertulia zu einer Ausstellung und Veranstaltungsreihe in Freiburg ein. Einen Schwerpunkt bilden der Auftakt mit Tanzperformance und Zeitzeug*innengespräch am Freitag, 8. September und Workshops, Lesung und Fest am Samstag 9. September. Es folgen eine Filmreihe und weitere Veranstaltungen bis in den Oktober hinein. Das ganze Programm ist hier zu finden. Vorab im Studio waren María Paz Villalobos Silva, die u.a. über die Unterdrückung der Mapuche referieren wird, Luciano Ibarra, der eine sowie Michael Koltan vom Archiv Soziale Bewegungen.