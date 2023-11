50 Jahre Putsch in Chile - 50 Jahre Solidaritätsbewegung: Autoritärer Staat und neoliberale Politik: Fortschreibung des kolonialen Unrechts: Die Unterdrückung und Enteignung der Mapuche

Am 11. September jährte sich der chilenische Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung Allende zum 50. Mal. Das Archiv Soziale Bewegungen, das Informationszentrum 3. Welt und der lateinamerikanische Kulturverein La Tertulia erinnerten aus diesem Anlass mit einer Ausstellung und einer Veranstaltungsreihe daran, "wie die Hoffnung auf eine demokratisch-sozialistische Alternative sowohl zum westlichen Kapitalismus als auch zum autoritären Kommunismus im Osten blutig zerschlagen wurde. Die Auswirkungen dieses Putsches sind bis heute zu spüren, nicht nur in Chile, sondern weltweit. Chile wurde zum ersten Experimentierfeld für das, was wir heute unter dem Namen Neoliberalismus kennen." Die RDL-Redaktion Raíces Nómades hat die Veranstaltungen vom Auftakt der Reihe am 8. und 9. September 2023 mitgeschnitten und wir senden sie als Serie in O-Ton Playback.

Fortschreibung des kolonialen Unrechts: Die Unterdrückung und Enteignung der Mapuche

Große Teile der indigenen Bevölkerung Chiles, der Mapuche, schlossen sich der Unidad Popular an. Sie erhofften sich, dass eine Regierung Allende zumindest einen Teil des kolonialen Unrechts rückgängig machen würde. Und in der Tat: Großgrundbesitzer wurden enteignet und Land an die Mapuche zurückgegeben. Doch mit dem Putsch wurde alles wieder zunichte gemacht. Die Landzuteilung wurde zurückgedreht, bis heute kämpfen die Mapuche um ihre Rechte und ihr Land.

Referent*innen: Nicolás Garcia Berrios, Mapuche und María Paz Villalobos Silva, Redakteurin bei Radio Dreyeckland