Der 8. März steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sowohl beim Feministischen und Frauenstreik Freiburg sowie beim 8. März Demobündnis. Hört rein und erfahrt, was an dem Tag so passiert, warum wir auch dieses Jahr wieder auf die Straße gehen und stimmt euch mit uns auf einen kämpferischen und lauten 8. März ein!

8. März ist alle Tage - das ist eine Kampfansage!