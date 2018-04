90.000 Unterschriften in einer Woche: Protest gegen bayerisches Psychiatriegesetz

Vor gut einer Woche, am Dienstag, den 17. April 2018, hat der Auto Uwe Hauck gemeinsam mit Kristina Wilms die Petition "Herr Söder, stoppen und überarbeiten Sie das bayerische Psychiatriegesetz" gestartet (RDL berichtete). Eine Woche später, am Dienstag, den 24. April, fand im Landtag in München eine Anhörung zu dem geplanten "Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz" statt, und Kristina Wilms und Uwe Hauck waren dort, um die bis dahin über 90.000 Unterschriften zu übergeben. Radio Dreyeckland fragte: "Wie sah das aus?"