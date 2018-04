Das in Bayern geplante "Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz" ruft massive Kritik hervor. Patienten sollen künftig stärker überwacht werden, in einer Unterbringungsdatei sollen etwa sensible Daten gespeichert werden. Kritiker des Gesetzes sehen eine Gleichstellung von Menschen mit psychischen Diagnosen mit Straftätern.

'Vielfalter - Magazin für Polyphonie' sprach mit Uwe Hauck, der gemeinsam mit Kristina Wilms am 17. April eine Petition gegen dieses Gesetz gestartet hat.