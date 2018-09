Abrieb von Autoreifen größter Verursacher von Mikroplastik

Das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheit- und Energietechnik hat untersucht, woher das Mikroplastik stammt, das zu einer immer größeren Umweltgefahr wird. Unter den 51 untersuchten Quellen stellte der Abrieb von Autoreifen das größte Problem dar. Demnach kommt ein Drittel allen Mikroplastiks alleine von Autoreifen. Weitere große Quellen waren die Abfallentsorgung, der Abrieb von Fahrbahndecken und Freisetzungen auf Baustellen.

Als Mikroplastik werden Kunststoffteile bezeichnet, deren Durchmesser 5 mm nicht übersteigt. In der Natur werden sie kaum abgebaut. Mikroplastik gelangt in Lebensmittel wie Meersalz und Honig und es reichert sich in Lebewesen wie z. B. in Muscheln, Fischen und Menschen an.