Am Freitag den 28. Juli 2018 sammelten sich etwa 200 Menschen im Freiburger Stadtteil Zähringen um gegen eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus Zähringen zu protestieren.

Mehr über die rechten Strukturen der AfD und der JA in Freiburg findet ihr in der Broschüre "Know your Enemy" und in der jüngst veröffentlichten Recherche der Autonomen Antifa Freiburg zu der Verbindung zwischen Korporierten und der AfD.