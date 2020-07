AfD schadet sich selbst - Strassenmusik mit Verbesserungen - Stadtjubilee verlängert - Mehr Beteiligte beim FNP - E-Roller-Waldbindung u.a.

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes - 5000 ha -so daß seine CO-2 Speicherfunktion - also z.b. auch in der Nachnutzung als Holz - dauerhaft ermöglicht wird, gehört jetzt zu den Aufgaben - vier - für den Klimaschutz des Forstamtes. Gelobt von StRin Hehn, Mohlberg und Krögner.

Das Dobrindt Spielgerät E-Roller soll straffere Zügel angelegt werden, falls Konzessionen an Betreiber vergeben werden und die

Strassenmusik- wie Kunst wird nicht mehr ganz so restriktiv gehandhabt wie zu Salomon/Niedecks-Zeiten. So gewisse Hi-lites neben neben einem AfD Eigentor.

Ein Kurzbericht unseres Gemeinderat Korrespondenten Michael zu Themen der über 5-stündigen GR Sitzung am Dienstag 30.Juni in der Halle des Zähringer Bürgerhauses