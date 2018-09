Der 3. Oktober ist der Tag der deutschen Wiedervereinigung, aber nicht nur, es ist auch der Tag

Die afrikanische Gemeinde Freiburg und ihre Umgebung treffen sich, um den "African Day" zu feiern. In Erinnerung an die 366 Schiffbrüchigen vom 3. Oktober 2013 in Lampedusa. Gelegenheit auch für diejenigen, die es geschafft haben, das Mittelmeer zu überqueren, um sich Gehör zu verschaffen und die schwierigen Bedingungen des Asylkreises zu vergessen. Noch einmal erklärt Rufine, Mitglied der Organisation, das Konzept Africa Day