Agenda 2030: "Jetzt kommen die Kranken dran"

Ende letzten Jahres fanden Warnstreiks an der Uni Klinik statt - bisher ohne Ergebnis. Dass die dünne Personaldecke an Krankenhäusern kein Freiburger Phänomen ist, sondern direkt auf Privatisierung und Ökonomisierung im großen Stil zurückzuführen ist, sollte dabei Allen Beschäftigten im Gesundheitssektor klar sein. Radio Dreyeckland hat sich deshalb mal im näheren Umland umgeschaut. In der Offenburger Region sind tiefgreifende neoliberale Strukturreformen schon in vollem Gange. Dabei wird vor allem mit Wirtschaftlichkeit argumentiert, gestützt von scheinbar unbefangenen Gutachten, wie sie beispielsweise die Unternehmensberatung CMK anfertigt. Doch was bedeuten solche Reformpakete die Titel tragen wie "Modell Landrat" oder "Agenda 2030" für die Beschäftigten und Bewohner der Region? Und was hat das neu eingeführte Bewertungs- und Prämiensystem am Gengenbacher Klinikum damit zu tun? Radio Dreyeckland hat sich darüber mit einem engagierten Ortenauer unterhalten.