Thomas Neuwirth hat sich geoutet. Der bekannte Künstler (Conchita Wurst) ist positiv. Freunde und Bekannte wussten dies schon länger. Nach dem ein ehemaliger Freund drohte die Infektion in die Öffentlichkeit zu tragen ist Thomas Neuwirth in die Öffentlichkeit gegangen.

Was bedeutet AIDS heute? Ralph Mackmull von der AIDS-HILFE-FREIBURG zum Stand von HIV und AIDS.

www.aids-hilfe-freiburg.de