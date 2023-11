Aktionstage Gefängnis: Wohnungslosigkeit / Haft / Wohnungslosigkeit

"Jährlich werden in Deutschland 90.000 bis 100.000 Personen aus der Haft entlassen. Vielen von ihnen droht Wohnungslosigkeit, denn auf einem angespannten Wohnungsmarkt gestaltet sich die Wohnungssuche nach der Hafr schwierig.", so heißt es einleitend in der gemeinsamen Pressemitteilung von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., anlässlich der Aktionstage Gefängnis mit Fokus auf die Wohnungsproblematik. Im Gespräch mit der Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V., Christina Müller-Ehlers, erklärt diese, wie die Arbeit der BAG-S aussieht sowie Details zu den von 1. - 10. November stattfindenden Aktionstagen.

Heute findet in dem Rahmen in der Katholischen Akademie in Freiburg der Vortrag und die Diskussion statt, mit dem Titel: "Du kommst aus dem Gefängnis frei" - Resozialisierung - Impulse aus Theorie und Praxis.