Aktivist*innen berichten von ihrer Besetzung im Dannenröder Wald

Seit 40 Jahren kämpfen Menschen in Mittelhessen gegen den Bau der A49 zwischen Kassel (A7) und Gießen (A5) durch mehrere geschützte Mischwälder, vorbei an idyllischen Dörfern und quer durch ein Wasserschutzgebiet, das 500.000 Menschen in der Region Frankfurt mit Trinkwasser versorgt. Um das zu verhindern, wurde der Dannenröder Wald im Oktober 2019 besetzt (RDL berichtete). Am 16. September begann die Polizei, die Barrikaden zu räumen - dank des entschlossenen Widerstandes der Besetzer*innen ging das langsam voran; allein acht Stunden brauchte die Räumung eines dreibeinigen Turms. Ab Oktober sind Rodungen geplant, und für das Ende des Jahres der Baubeginn durch die STRABAG.

Aus diesem Anlass berichteten kurz vor Beginn der Räumung, am 11. September, Aktivist*innen aus dem Dannenröder Wald in Freiburg im Strandcafé von der Besetzung. Die Veranstaltung wurde organisiert von EKiB (Energiekämpfe in Bewegung).