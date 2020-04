Michael vom Mobile Infoteam, das eigentlich Geflüchtete in Griechenland bei ihren Asylverfahren unterstützt berichtet von der aktuellen Lage in Griechenland zu Zeiten ausgesetzter Asylsysteme und Ausgangssperren.

Was die aktuelle Lage für ihre Arbeit bedeutet, was sich bisher zur neuen Nea Democratia Regierung, die seit letzte Sommer in Griechenland regiert sagen lässt und wie wir die Arbeit des mobile Infoteams unterstützen können.

mehr Infos findet ihr unter:

www.mobileinfoteam.org