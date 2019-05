Im März 2019 ist in Griechenland ein Gesetz in Kraft getreten, dass Menschen mit geklärtem Schutzstatus nach 6 Monaten von den Leistungen für Asylsuchende ausschließen soll. Warum das den defakto Ausschluss vom griechischen Versorgungssystem bedeutet, wie es generell in Griechenland gerade aussieht mit Asyverfahren und warum dieses neue Gesetz die Situation von tausenden Geflüchteten in Griechenland weiter verschlimmert erklärt uns Michael vom mobile Infoteam.

www.mobileinfoteam.org